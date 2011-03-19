Аброськина (Павлович) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аброськина (Павлович) Екатерина Филипповна

Место рождения

Ленкэуць, Окницкий район

Дата рождения

02.02.1931

Дата смерти

19.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленкэуць, Окницкий район
Рождение ребёнка
22.06.1957

Сын: Михайлов Александр Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аброськин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Аброськин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аброськин Николай Михайлович

Смерть
19.03.2011
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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