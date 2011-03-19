Аброськина (Павлович) Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рождения02.02.1931
Дата смерти19.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1957
Сын: Михайлов Александр Викторович
Отец ребёнка: Михайлов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аброськин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Аброськин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.2011
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область