Васильев Вячеслав Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Вячеслав Яковлевич

Васильев Вячеслав Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Яков Михайлович

Мать: Васильева Мария

Рождение ребёнка
16.06.1971

Дочь: Федорова Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: Васильева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Васильева Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close