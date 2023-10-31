Васильев Вячеслав Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Яков Михайлович
Мать: Васильева Мария
Рождение ребёнка
16.06.1971
Дочь: Федорова Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Васильева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Васильева Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно