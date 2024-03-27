Федосова (Пометова) Палагея
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти15.08.1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Пометов Никон
Бракосочетание
24.10.1880
Муж: Федосов Тимофей
Рождение ребёнка
26.12.1881
Сын: Федосов Стефан
Отец ребёнка: Федосов Тимофей
Рождение ребёнка
21.11.1883
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Федосов Тимофей
Рождение ребёнка
18.03.1886
Сын: Федосов Федор
Отец ребёнка: Федосов Тимофей
Рождение ребёнка
17.10.1888
Дочь: Сорокина Праскевна
Отец ребёнка: Федосов Тимофей
Рождение ребёнка
26.03.1891
Сын: Федосов Иван
Отец ребёнка: Федосов Тимофей
Смерть
15.08.1892
Причина смерти: холера
Похороны
Неизвестно