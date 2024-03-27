Федосова (Пометова) Палагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Пометова) Палагея

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

15.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Пометов Никон

Мать: не указана

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.10.1880

Муж: Федосов Тимофей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.12.1881

Сын: Федосов Стефан

Отец ребёнка: Федосов Тимофей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1883

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Федосов Тимофей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1886

Сын: Федосов Федор

Отец ребёнка: Федосов Тимофей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1888

Дочь: Сорокина Праскевна

Отец ребёнка: Федосов Тимофей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1891

Сын: Федосов Иван

Отец ребёнка: Федосов Тимофей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
15.08.1892
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: холера
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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