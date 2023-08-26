Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1949

Дочь: Горшкова Любовь Сидоровна

Мать ребёнка: Просковья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Сидоровна

Мать ребёнка: Просковья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Сидоровна

Мать ребёнка: Просковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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