Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1949
Дочь: Горшкова Любовь Сидоровна
Мать ребёнка: Просковья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Сидоровна
Мать ребёнка: Просковья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Сидоровна
Мать ребёнка: Просковья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Семеновна
Смерть
Неизвестно