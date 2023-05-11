Шипицын Матвей Петрович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Шипицын Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелие, скотоводство
Образование
Неизвестно
умеет читать
Смерть
Неизвестно