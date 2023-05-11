Шипицын Матвей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Матвей Петрович

Шипицын Матвей Петрович

Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Шипицын Петр

Мать: не указана

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шипицын Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Шипицына Прасковья Ивановна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Земледелие, скотоводство
Образование
Неизвестно
умеет читать
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close