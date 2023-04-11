Эжинова Намсалма Доржиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эжинова Намсалма Доржиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1962

Отец: Нимаев Доржо Жамсуевич

Мать: Сангаева Дулмажап Будаевна

Рождение ребёнка
01.03.1983

Сын: Эжинов Бэликто Бабудоржиевич

Отец ребёнка: Эжинов Бабудоржи Бадмаевич

Рождение ребёнка
18.09.1984

Сын: Эжинов Баир Бабудоржиевич

Отец ребёнка: Эжинов Бабудоржи Бадмаевич

Рождение ребёнка
08.09.1986

Сын: Эжинов Эрдэмтэ Бабудоржиевич

Отец ребёнка: Эжинов Бабудоржи Бадмаевич

Рождение ребёнка
01.01.1989

Дочь: Тыпхеева Саяна Бабудоржиевна

Отец ребёнка: Эжинов Бабудоржи Бадмаевич

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