Эжинова Намсалма Доржиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1962
Отец: Нимаев Доржо Жамсуевич
Рождение ребёнка
01.03.1983
Сын: Эжинов Бэликто Бабудоржиевич
Отец ребёнка: Эжинов Бабудоржи Бадмаевич
Рождение ребёнка
18.09.1984
Сын: Эжинов Баир Бабудоржиевич
Отец ребёнка: Эжинов Бабудоржи Бадмаевич
Рождение ребёнка
08.09.1986
Сын: Эжинов Эрдэмтэ Бабудоржиевич
Отец ребёнка: Эжинов Бабудоржи Бадмаевич
Рождение ребёнка
01.01.1989
Дочь: Тыпхеева Саяна Бабудоржиевна
Отец ребёнка: Эжинов Бабудоржи Бадмаевич