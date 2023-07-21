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Рыскин Михаил
Рыскин Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Рыскин Леонтий Денисович
1871 г.р.
Мать
Рыскина (Чернова) Евдокия Михайловна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Рыскин Леонтий Денисович
Мать:
Рыскина Евдокия Михайловна
Смерть
1942
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