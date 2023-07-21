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Рыскин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Рыскин Леонтий Денисович

Мать: Рыскина Евдокия Михайловна

Смерть
1942
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