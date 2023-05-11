Осетров Артамон Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетров Артамон Емельянов

Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Осетров Емельян Елисеев

Мать: не указана

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Осетров Карп Артамонов

Мать ребёнка: Осетрова Федосья Минеева

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Федосья Минеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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