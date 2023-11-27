Терëхина (Кондрашова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерëхина (Кондрашова) Татьяна Владимировна

Терëхина (Кондрашова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1959

Отец: Кондрашов Влимир

Мать: Кондрашова Альбина Фроловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close