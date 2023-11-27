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Терëхина (Кондрашова) Татьяна Владимировна
Терëхина (Кондрашова) Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1959
Пол
Женский
Отец
Кондрашов Влимир
Мать
Кондрашова Альбина Фроловна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1959
Отец:
Кондрашов Влимир
Мать:
Кондрашова Альбина Фроловна
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