Золотухина (Митряшина) (Алехина) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алехин Петр
Мать: Алехина ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Золотухин (митряшин) Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Золотухин (митряшин) Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларион Дмитриевич
Отец ребёнка: Золотухин (митряшин) Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно