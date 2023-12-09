Костин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.?

Отец: Костин Александр

Мать: Костина Наталья Николаевна

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