(Шегера) Нина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Шегера Игнат Иванович
Мать: Шегера Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шегера Малгожата
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марек
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тадек
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юзек
Отец ребёнка: не указан