(Шегера) Нина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шегера) Нина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Шегера Игнат Иванович

Мать: Шегера Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шегера Малгожата

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марек

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тадек

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юзек

Отец ребёнка: не указан

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