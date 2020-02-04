Федотова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.2020

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2020

Отец: Федотов Иван

Мать: Федотова Татьяна Александровна

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