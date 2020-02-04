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Федотова Дарья Ивановна
Федотова Дарья Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.2020
Пол
Женский
Отец
Федотов Иван
1982 г.р.
Мать
Федотова (Зуева) Татьяна Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2020
Отец:
Федотов Иван
Мать:
Федотова Татьяна Александровна
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