Коровин Валера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Валера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Коровин Павел

Мать: Коровина Мать

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