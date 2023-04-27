von Altenburg (Altenburg) Jutta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1186
Дата смерти01.05.1268
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1186
Отец: Von Altenburg Albrecht Burggraf
Мать: не указана
Бракосочетание
1225
Klosterkirche zu
Рождение ребёнка
1227
Сын: Reuß Zu Plauen Und Gera Heinrich l
Отец ребёнка: Reuß Zu Plauen Und Gera Heinrich Mittlere
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.05.1268
Похороны
Неизвестно
Kloster Cronschwitz