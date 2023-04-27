von Altenburg (Altenburg) Jutta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Altenburg (Altenburg) Jutta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1186

Дата смерти

01.05.1268

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1182 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1186

Отец: Von Altenburg Albrecht Burggraf

Мать: не указана

Бракосочетание
1225

Муж: Reuß Zu Plauen Und Gera Heinrich Mittlere

Klosterkirche zu
Рождение ребёнка
1227

Сын: Reuß Zu Plauen Und Gera Heinrich l

Отец ребёнка: Reuß Zu Plauen Und Gera Heinrich Mittlere

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.05.1268
Похороны
Неизвестно
Kloster Cronschwitz
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