Малкова Антонина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Антонина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1872 ст.

Дочь: Парамонова Филицата Семеновна

Отец ребёнка: Малков Семен Максимович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Семен Максимович

Смерть
Неизвестно
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