Березин Фёдор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1874 ст.
Отец: Березин Яков Егорович
Бракосочетание
До 1900 ст.
Жена: Березина Мария Егоровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1901 ст.
Дочь: Березина Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Березина Мария Егоровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.54-55 (Рождение №-16ж)
Рождение ребёнка
11.03.1901 ст.
Сын: Березин Хрисанф Фёдорович
Мать ребёнка: Березина Мария Егоровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.54-55 (Рождение №-18м)
Рождение ребёнка
27.06.1902 ст.
Мать ребёнка: Березина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
08.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Березина Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно