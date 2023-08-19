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Березин Фёдор Яковлевич

Место рождения

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

10.02.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1874 ст.

Отец: Березин Яков Егорович

Мать: Березина Марфа Васильевна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
До 1900 ст.

Жена: Березина Мария Егоровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1901 ст.

Дочь: Березина Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Березина Мария Егоровна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.54-55 (Рождение №-16ж)
Рождение ребёнка
11.03.1901 ст.

Сын: Березин Хрисанф Фёдорович

Мать ребёнка: Березина Мария Егоровна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.54-55 (Рождение №-18м)
Рождение ребёнка
27.06.1902 ст.

Сын: Березин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Березина Мария Егоровна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1903 ст.

Сын: Березин Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Березина Мария Егоровна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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