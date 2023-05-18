Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1974

Отец: Яскин Владимир Николаевич

Мать: Яскина Маргарита

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