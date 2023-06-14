Сазон Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазон Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1903

Сын: Сазон Ефим Семенович

Мать ребёнка: Сазон Юлия

Личицы, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазон Александа Семеновна

Мать ребёнка: Сазон Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазон Нюра Семеновна

Мать ребёнка: Сазон Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазон Полина Семеновна

Мать ребёнка: Сазон Юлия

Смерть
Неизвестно
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