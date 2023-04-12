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Гандурин Борис Антонович

Место рождения

Ivanovo Voznessensk, Gorod Ivanovo, Oblast d'Ivanovo, Russie

Дата рождения

11.03.1894

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1894

Отец: Гандурин Антон Михайлович

Мать: Гандурина Александра Рафаиловна

Ivanovo Voznessensk, Gorod Ivanovo, Oblast d'Ivanovo, Russie
Рождение ребёнка
10.10.1935

Дочь: Кира Борисовна

Мать ребёнка: Гандурина NN

Paris, Paris, Île-de-France, France
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гандурина NN

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France
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