Гандурин Борис Антонович
Место рожденияIvanovo Voznessensk, Gorod Ivanovo, Oblast d'Ivanovo, Russie
Дата рождения11.03.1894
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1894
Ivanovo Voznessensk, Gorod Ivanovo, Oblast d'Ivanovo, Russie
Рождение ребёнка
10.10.1935
Дочь: Кира Борисовна
Мать ребёнка: Гандурина NN
Paris, Paris, Île-de-France, France
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гандурина NN
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France