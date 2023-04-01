Измоденова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Измоденов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Измоденов Афанасий Аркадьевич
Рождение ребёнка
26.01.1929
Сын: Измоденов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Измоденов Афанасий Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измоденова Елизаавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Измоденов Афанасий Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Измоденова Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Измоденов Афанасий Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно