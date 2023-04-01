Измоденова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измоденова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Измоденов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Измоденов Афанасий Аркадьевич

Орлова, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1929

Сын: Измоденов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Измоденов Афанасий Аркадьевич

Орлова, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измоденова Елизаавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Измоденов Афанасий Аркадьевич

Орлова, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Измоденова Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Измоденов Афанасий Аркадьевич

Орлова, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измоденов Афанасий Аркадьевич

Смерть
Неизвестно
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