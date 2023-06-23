Петров Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Маргарита Павловна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно