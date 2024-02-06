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Иевлев Иван Ермолаевич

Место рождения

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Около 1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Иевлев Василий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Васильевна

Смерть
Около 1770
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