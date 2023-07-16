Нестеренко Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Нестеренко Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Нестеренко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Нестеренко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестеренко Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Нестеренко Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестеренко Антонина