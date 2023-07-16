Нестеренко Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеренко Василий Емельянович

Нестеренко Василий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Нестеренко Емельян

Мать: Нестеренко Федора Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Нестеренко Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Нестеренко Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестеренко Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Нестеренко Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Антонина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close