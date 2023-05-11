Обухов Иван Меркурьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1689
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Обухов Меркурей (Меркушка) Михеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1708
Сын: Обухов Антон Иванов
Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Катерина Иванова
Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Обухов Тихон Иванов
Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Афимья Иванова
Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Обухова Федосья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Федосья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Акилина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754