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Обухов Иван Меркурьев

Место рождения

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

Около 1641 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1681 г.р.
Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Обухов Меркурей (Меркушка) Михеев

Мать: не указана

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1708

Сын: Обухов Антон Иванов

Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Катерина Иванова

Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Обухов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Обухов Тихон Иванов

Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Афимья Иванова

Мать ребёнка: Обухова Акилина Иванова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Обухов Харитон Иванов

Мать ребёнка: Обухова Федосья Сидорова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Федосья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Акилина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1754
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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