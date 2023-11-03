Кузнецов Федор Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти25.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Кузнецов Павел Петров
Мать: Кузнецова Анна Адрианова
Сын: Кузнецов Лев Федоров
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Дочь: Созонова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Дочь: Ульяна Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Сын: Кузнецов Григорий Федоров
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева
Дочь: Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Гликерья Николаева