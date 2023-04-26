Петрякова Елена Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти02.01.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Петряков Иван Петров
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Петряков Иван Петров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Петряков Илья Иванов
Отец ребёнка: Петряков Иван Петров
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Петряков Иван Петров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Петряков Иван Петров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Петряков Иван Петров
Место жительства
1858
26
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петряков Иван Петров
Смерть
02.01.1873