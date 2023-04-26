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Петрякова Елена Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

02.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Петряков Филип Иванов

Отец ребёнка: Петряков Иван Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Петряков Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Петряков Иван Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Петряков Илья Иванов

Отец ребёнка: Петряков Иван Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Петряков Семён Иванов

Отец ребёнка: Петряков Иван Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Петряков Иван Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Петряков Иван Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
26
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряков Иван Петров

Смерть
02.01.1873
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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