Захаров Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Анатолий Федорович

Захаров Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1964

Отец: Захаров Федор Иванович

Мать: Захарова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.1989

Дочь: Захарова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Захарова Надежда(Наталья) Петровна

Рождение ребёнка
17.08.1990

Дочь: Петрова Мария

Мать ребёнка: Захарова Надежда(Наталья) Петровна

Рождение ребёнка
09.11.2003

Дочь: Захарова Виктория Анатольевна

Мать ребёнка: Захарова Надежда(Наталья) Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close