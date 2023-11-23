Захаров Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1964
Рождение ребёнка
14.01.1989
Дочь: Захарова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Захарова Надежда(Наталья) Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1990
Дочь: Петрова Мария
Мать ребёнка: Захарова Надежда(Наталья) Петровна
Рождение ребёнка
09.11.2003
Дочь: Захарова Виктория Анатольевна
Мать ребёнка: Захарова Надежда(Наталья) Петровна