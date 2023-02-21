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Кочетова (Хапкова) Мария Сергеевна
Кочетова (Хапкова) Мария Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Дата смерти
1933
Пол
Женский
Отец
Хапков Сергей Александрович
1840 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Хапков Сергей Александрович
Мать: не указана
Смерть
1933
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