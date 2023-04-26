Афтения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Дочь: Галинский Харитина
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Бракосочетание
Неизвестно