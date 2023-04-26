Афтения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афтения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1790 и 1791 г.р.

Дети

Между 1820 и 1821 г.р.
Между 1822 и 1823 г.р.
Между 1828 и 1829 г.р.
Между 1831 и 1832 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Дочь: Галинский Харитина

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галинский Василий Танасов

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