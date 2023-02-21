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(Киселева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Иван

Мать: Лосева Наталья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Нижняя Тавда, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Сергей

Отец ребёнка: не указан

БАМ, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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