(Киселева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Иван
Мать: Лосева Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Нижняя Тавда, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Сергей
Отец ребёнка: не указан
БАМ, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно