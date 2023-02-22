Раклистова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раклистова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Раклистов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Раклистов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раклистова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Раклистов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раклистов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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