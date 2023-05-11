Арсентьева (Родионова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева (Родионова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

16.03.1992

Пол

Женский

Отец

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Мать

1965 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1992

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Родионова Марина Геннадьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
10.06.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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