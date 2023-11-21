Куликова Харитонья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Арина Анисимовна
Отец ребёнка: Куликов Анисим Устинович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Палагея Анисимовна
Отец ребёнка: Куликов Анисим Устинович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Куликов Кирило Анисимович
Отец ребёнка: Куликов Анисим Устинович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Куликов Анисим Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно