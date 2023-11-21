Куликова Харитонья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Харитонья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Арина Анисимовна

Отец ребёнка: Куликов Анисим Устинович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Палагея Анисимовна

Отец ребёнка: Куликов Анисим Устинович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Куликов Кирило Анисимович

Отец ребёнка: Куликов Анисим Устинович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Куликов Осип Анисимович

Отец ребёнка: Куликов Анисим Устинович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Анисим Устинович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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