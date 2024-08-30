Ермакова (Боронина) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова (Ермакова) Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масленникова (Ермакова) Фаина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Ермакова) Таисия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно