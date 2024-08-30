Ермакова (Боронина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Боронина) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1901

Отец: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Мать: Боронина (Данилина-Безрукова) Агрипина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова (Ермакова) Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масленникова (Ермакова) Фаина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Ермакова) Таисия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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