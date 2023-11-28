Бородина Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Дябина Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Бородин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Нюра
Отец ребёнка: Бородин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Домна
Отец ребёнка: Бородин Емельян