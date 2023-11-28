Бородина Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Дябина Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Бородин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Нюра

Отец ребёнка: Бородин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Домна

Отец ребёнка: Бородин Емельян

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