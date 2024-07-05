Касаткина Агафия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1903
Дочь: (Касаткина) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Касаткин Андрей Никитович
воспр.той же волости дер. Кококрева крестьянин Михаил Никитин и той же деревни крестьянская девица Анисия Ильина
Смерть
Неизвестно