Касаткина Агафия Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКасаткина Агафия Ильинична

Касаткина Агафия Ильинична

Место рождения

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин Андрей Никитович

Рождение ребёнка
01.12.1903

Дочь: (Касаткина) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Касаткин Андрей Никитович

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
воспр.той же волости дер. Кококрева крестьянин Михаил Никитин и той же деревни крестьянская девица Анисия Ильина
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.