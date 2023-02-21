Жинко Петр Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Жинко Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Жинко Демьян Петров
Мать ребёнка: Жинко Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Зофия Петрова
Мать ребёнка: Жинко Агафья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жинко Агафья Кузьмина
Смерть
Неизвестно