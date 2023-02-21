Жинко Петр Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖинко Петр Игнатьев

Жинко Петр Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Жинко Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Жинко Демьян Петров

Мать ребёнка: Жинко Агафья Кузьмина

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Зофия Петрова

Мать ребёнка: Жинко Агафья Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жинко Агафья Кузьмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close