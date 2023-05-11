Шевченко Улита Васильева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти26.04.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1887
Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров
Рождение ребёнка
08.10.1888
Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров
Рождение ребёнка
19.01.1890
Сын: Шевченко Максим Николаевич
Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шевченко Артемий Николаев
Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров
Рождение ребёнка
02.02.1892
Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Надежда Николаева
Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров
Смерть
26.04.1894