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Шевченко Улита Васильева

Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

26.04.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: ?

Мать: ?

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Шевченко Николай Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1887

Сын: Шевченко Илья Николаевич

Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1888

Сын: Шевченко Пётр Николаев

Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1890

Сын: Шевченко Максим Николаевич

Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шевченко Артемий Николаев

Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров

Рождение ребёнка
02.02.1892

Сын: Шевченко Симеон Николаев

Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Надежда Николаева

Отец ребёнка: Шевченко Николай Егоров

Смерть
26.04.1894
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
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