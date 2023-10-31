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Коншинъ Михайло Михайловъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Коншинъ Александръ Михайлович

Мать ребёнка: Коншина Афанасия

Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Коншина Марья Михайлова

Мать ребёнка: Коншина Афанасия

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Коншинъ Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Коншина Афанасия

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Коншинъ Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Коншина Афанасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коншина Афанасия

Место жительства
Неизвестно
Миропольский уезд, слобода Тимофеевка
Смерть
Неизвестно
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