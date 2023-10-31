Коншинъ Михайло Михайловъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Коншинъ Александръ Михайлович
Мать ребёнка: Коншина Афанасия
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Коншина Марья Михайлова
Мать ребёнка: Коншина Афанасия
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Коншинъ Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Коншина Афанасия
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Коншинъ Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Коншина Афанасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коншина Афанасия
Место жительства
Неизвестно
Миропольский уезд, слобода Тимофеевка
Смерть
Неизвестно