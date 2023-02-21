Усов Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1962

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1998

Сын: Усов Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Усова Светлана Федоровна

Бракосочетание
27.04.2007

Жена: Усова Светлана Федоровна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.10.2007

Сын: Усов Андрей Игоревич

Мать ребёнка: Усова Светлана Федоровна

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.07.2011

Дочь: Усова Анна Игоревна

Мать ребёнка: Усова Светлана Федоровна

Ухта, Ухта, Республика Коми
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