Усов Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1962
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1998
Мать ребёнка: Усова Светлана Федоровна
Бракосочетание
27.04.2007
Жена: Усова Светлана Федоровна
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.10.2007
Сын: Усов Андрей Игоревич
Мать ребёнка: Усова Светлана Федоровна
Рождение ребёнка
31.07.2011
Дочь: Усова Анна Игоревна
Мать ребёнка: Усова Светлана Федоровна