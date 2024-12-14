Василиса (Васса) Алексеева 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василиса (Васса) Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

До 1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1737

Муж: Нестор Лазарев

1й брак
Рождение ребёнка
01.12.1738 ст.

Сын: Потап Несторов

Отец ребёнка: Нестор Лазарев

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-TTR?i=127&cc=1921824
Смерть
До 1759

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