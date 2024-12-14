Василиса (Васса) Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиДо 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1737
Муж: Нестор Лазарев
1й брак
Рождение ребёнка
01.12.1738 ст.
Сын: Потап Несторов
Отец ребёнка: Нестор Лазарев
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-TTR?i=127&cc=1921824
Смерть
До 1759