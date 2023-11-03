Исаков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1920
Дочь: Исакова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Исакова А
Орловская обл., Покровский р-н, с. Варварино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Исакова А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Исакова А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Исакова А
Смерть
Неизвестно