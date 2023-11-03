Исаков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1920

Дочь: Исакова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Исакова А

Орловская обл., Покровский р-н, с. Варварино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Исакова А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Исакова А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Исакова А

Смерть
Неизвестно
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