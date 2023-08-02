Задорин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Задорин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Задорина Елизавета

Варламово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Задорина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Задорина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Задорина Елизавета

Смерть
Неизвестно
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