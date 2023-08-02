Задорин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Задорин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Задорина Елизавета
Варламово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно