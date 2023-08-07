Ирина Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти15.05.1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Лаврентий Ильич
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Василиса Ильинична
Отец ребёнка: Илья Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Никитин
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
15.05.1777