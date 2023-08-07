Ирина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

15.05.1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Лаврентий Ильич

Отец ребёнка: Илья Никитин

Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Никитин

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Василиса Ильинична

Отец ребёнка: Илья Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Никитин

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
15.05.1777
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