Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1864

Отец: Степан

Мать: ? Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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