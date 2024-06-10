Костюченко (Костюк) Архип Кириллов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
25.04.1848
Рождение ребёнка
29.08.1851
Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Архипович
Мать ребёнка: Левченко (Левченко) Анна Леонтиева
Рождение ребёнка
16.09.1854
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Архипова
Мать ребёнка: Левченко (Левченко) Анна Леонтиева
Смерть
Неизвестно