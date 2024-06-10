Костюченко (Костюк) Архип Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко (Костюк) Архип Кириллов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов

Мать: Якимова (Якимова) Дария

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
25.04.1848

Жена: Левченко (Левченко) Анна Леонтиева

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
29.08.1851

Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Архипович

Мать ребёнка: Левченко (Левченко) Анна Леонтиева

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
16.09.1854

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Архипова

Мать ребёнка: Левченко (Левченко) Анна Леонтиева

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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