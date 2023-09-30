Белова (Некрасова) Варвара Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1863
Рождение ребёнка
31.12.1865
Отец ребёнка: Белов Максим Леонтьев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Белова Александра Максимова
Отец ребёнка: Белов Максим Леонтьев
Работа или профессия
Неизвестно