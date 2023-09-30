Белова (Некрасова) Варвара Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Некрасова) Варвара Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.07.1863

Муж: Белов Максим Леонтьев

Рождение ребёнка
31.12.1865

Сын: Белов Григорий Максимов

Отец ребёнка: Белов Максим Леонтьев

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Белова Александра Максимова

Отец ребёнка: Белов Максим Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
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