Киселев Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1906

Дата смерти

16.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1930

Дочь: Лабецкая Инна Геннадьевна

Мать ребёнка: Киселева Елизавета Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Елизавета Александровна

Смерть
16.04.1970
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