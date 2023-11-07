Киселев Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1906
Дата смерти16.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1930
Дочь: Лабецкая Инна Геннадьевна
Мать ребёнка: Киселева Елизавета Александровна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1970