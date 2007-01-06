Антонио Соццане — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонио Соццане

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1918

Дата смерти

06.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Алемани

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чазаре Соццане

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.01.2007
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