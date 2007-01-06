Антонио Соццане
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1918
Дата смерти06.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Алемани
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чазаре Соццане
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.01.2007